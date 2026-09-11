Петгодишно момче загина при инцидент в сливенския квартал „Надежда“. Трагедията се е случила на улица където детето играело.

По първоначални данни в близост до него преминало друго дете – 10-годишно момче, което се движело с електрическа тротинетка. То неволно блъснало 5-годишното. При падането момчето получило тежка травма, несъвместима с живота.

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На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие. Случаят се разследва от полицията, а прокуратурата е образувала досъдебно производство.