Катастрофа между два леки автомобила затрудни трафика по главния път Слънчев бряг – Бургас в района на Поморие. Инцидентът стана в сряда около обяд.

Сблъсъкът е между коли с румънска и софийска регистрация. По автомобилите има материални щети, но към момента няма данни за пострадали хора.

С 3,52 промила алкохол: Мъж подкара камион на Община Несебър, помете ограда и кола в Слънчев бряг

След удара превозните средства са останали в дясната лента, поради което преминаването в участъка се осъществява само в едната активна лента. На място са изпратени два полицейски екипа, които изясняват причините за произшествието.

Инцидентът допълнително натовари движението по един от най-оживените пътища по Южното Черноморие.

Редактор: Мария Барабашка