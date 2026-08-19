Преглеждаме серия от програми за намаляване на тормоза, насилието и агресията в училище. В следващите месеци те ще бъдат анализирани и обобщени в една. В шест софийски училища надградихме програма „Насилието е безсилие”, която е била насочена към 8 и 9 клас, но имаме за цел да достигне до поне 100 000 ученици в над 1000 училища. За целта МОН още през октомври ще създаде 28 работни групи с координатори, психолози и педадогически съветници. Те, на свой ред, ще започнат да работят със специалисти за придобиване на допълнителна квалификация. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев на брифинг след редовното правителствено заседание в сряда.

Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че предстои да бъдат разработени още програми за превенция на насилието сред младежите. Планира се и стратегия за обучение на педагозите в структурите на МВР. „Подготвяме нов Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Настоящият е от 50-те години на миналия век. Амбицията ни е до няколко седмици да завършим проекта. На този фон засилихме проверките онлайн и до момента сме свалили хиляди публикации. Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпността”, отбеляза Демерджиев.

Според него е невъзможно ограничение на употребата на социалните мрежи, тъй като то лесно би могло да бъде заобиколено.

Ефективни ли ще бъдат мерките на правителството срещу детската агресия

По думите на Вълчев трябва да бъдат предоставени форми на себереализация на подрастващите.

„В следващите месеци и години фокус в работата на МОН ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система. По друг начин няма как училището да се справи с тежките проблеми. Създадена е програма „Без агресия за сигурна образователна среда”, която е с фокус върху всички проблеми, свързани с прояви на насилие, както физическо, така и вербално. Младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони в ръце, търсещи лайкове и неможещи да намерят мястото си в обществото. Агресията избуя на всички нива, не само в ранна възраст. Тя превзе комуникацията и политическия живот. Всички ние носим отговорност и с поведението и изявите си можем да обърнем тендецията. За тази цел около 1500 психолози работят в предучилищното и училищното образование, а над 800 педагогически специалисти подпомагат проблемните деца и семейства”, каза още образователният министър.