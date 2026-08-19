Времето у нас в следващите дни ще бъде горещо, а температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса. Утре температурите могат да достигнат до 38, а в петък до 40 градуса. Това заяви в ефира на "Твоят ден" синоптикът Красимир Стоев от НИМХ.

В следобедните часове днес облаците ще се разсеят и над почти цялата страна ще се установи слънчево време. Вятърът ще бъде слаб. Горещата вълна ще продължи в следващите 5-6 дни, а около 27 август ни очакват краткотрайни превалявания и навлизане на студен вятър.

Поради покачването на температурите в цялата страна, рискът от пожари ще обхваща все повече райони от страната. "Работата с огън е забранена, защото при такава ситуация овладяването на пожарите ще бъде трудно", каза той.

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Редактор: Никола Тунев