Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
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Експлозиите се случиха през 2022 година
Федералната прокуратура на Германия съобщи, че е бил арестуван още един заподозрян във връзка с експлозиите, нанесли щети на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море. В изявлението той е идентифициран само като Владимир З., украински гражданин.
Заподозреният е бил арестуван в Пула, Хърватия, от местните полицейски власти въз основа на европейска заповед за арест.
Полша отказа екстрадицията на украинеца, заподозрян за саботажа на „Северен поток“
Експлозиите, станали месеци след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., повредиха газопровода „Северен поток 1“ - жизненоважно съоръжение за руските доставки на газ за Европа. Щети понесе и "Северен поток 2", който тогава все още не беше пуснат в експлоатация.Редактор: Станимира Шикова
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