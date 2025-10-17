Полски съд отхвърли германско искане за екстрадиция на украинец, заподозрян в участие в саботажа на газопровода „Северен поток“, свързващ Русия с Европа, през 2022 г.

Съдията във Варшава заяви, че германското искане не заслужава да бъде взето под внимание и разпореди освобождаването на украинския гражданин.

Решението идва дни след като Върховният съд на Италия постанови подобно решение, отказвайки да екстрадира друг украински заподозрян в Германия във връзка с инцидента, предаде АФП.

Спорните газопроводи „Северен поток“, които години наред пренасяха руски газ до Европа, бяха повредени от огромни експлозии само няколко месеца след инвазията на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

„Случаят е приключен“, написа полският министър-председател Доналд Туск в X, приветствайки решението.

Заподозреният, арестуван в предградие на Варшава на 30 септември, идентифициран като Володимир З и за когото се твърди, че е инструктор по гмуркане, се издирва от Берлин по европейска заповед за арест.

Според германските прокурори той е бил част от група лица, които през септември 2022 г. са поставили взривни устройства на газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ в близост до остров Борнхолм (Дания).

Адвокатът му оспори екстрадицията.

В момента на ареста си заподозреният беше обвинил собственика на газопровода „Газпром“, че финансира военните операции на Русия.

Съдия Дариуш Лубовски отбеляза, че производството не е имало за цел да определи отговорността на заподозрения за дадените деяния, а дали тези деяния представляват достатъчно основание за изпълнение на европейска заповед за арест.

„Полският съд няма доказателства по този случай, тъй като германската страна е предоставила само много обща информация“, каза той.

Той също така отбеляза, че съдът не разполага с доказателства, за да определи дали Киев стои зад експлозията на газопровода.

В контекста на руската инвазия Лубовски изтъкна, че украинците не могат да бъдат считани за терористи или саботажници, защото „в преследването на целта да защитят родината си, те отслабват врага“.

Прокуратурата, която подкрепи изпълнението на заповедта за арест, има възможност да обжалва решението.

Редактор: Ивайла Митева