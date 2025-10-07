Полският премиер Доналд Туск заяви, че „онези, които построиха „Северен поток 2“, а не обвинените в саботажа му, трябва да се срамуват и да мълчат“. Той добави, че „не е в интерес на Полша“ да предаде заподозрения, съобщи „Киев Индипендънт“.

Изказването на Туск идва на фона на подновените дебати около газопровода „Северен поток 2“ и германското искане за екстрадиция на украински гражданин, обвинен във връзка с експлозията на тръбопровода през 2022 г. Заподозреният беше задържан през септември в източно-централната част на Полша.

В Полша задържаха украинец, издирван за взривяването на газопроводите "Северен поток"

„Това не е нова ситуация“, заяви Туск по време на съвместна пресконференция във Варшава с литовския си колега Инга Ругиниене. „От наша гледна точка единствените, които трябва да се срамуват и да мълчат по темата за „Северен поток 2“, са тези, които взеха решението да го построят“, добави той.

По думите му изграждането на тръбопровода, който свързва Русия и Германия през Балтийско море, е било „в противоречие с най-жизненоважните интереси на цяла Европа“.

„Нашата позиция не се е променила. Определено не е в интерес на Полша да обвинява или да предава този гражданин на друга държава“, подчерта премиерът, като добави, че решението ще принадлежи на съда и правителството няма да се намесва.

Екстрадират от Италия украинеца, обвинен за саботажа на „Северен поток“

Министърът-координатор на полските специални служби Томаш Сиемоняк заяви по-рано, че случаят е „изключително сериозен“ и че съдът разполага със срок до 100 дни, за да реши дали да екстрадира заподозрения в Германия.

Германското разследване твърди, че задържаният — инструктор по гмуркане — е помогнал за поставянето на експлозиви по тръбите на „Северен поток“ през септември 2022 г. Друг украински заподозрян бе арестуван в Италия през август по сходни обвинения.

Редактор: Румен Лозанов