След като вчера изтече седемдневният срок от изборите на 19 април, когато партиите и коалициите трябваше да свалят агитационните си материали от публичните пространства, днес общините започват проверки.

В зависимост от обема на непремахнатите агитационни материали, се налагат съответните санкции. Предвидените глоби за нарушителите варират между 511 и 2 556 евро.

Изтече срокът за премахване на агитационните материали - какви са глобите

В началото на изборния процес партиите внасят в общините депозит в размер на 511 евро, който няма да бъде върнат, ако те не премахнат рекламните си материали.

