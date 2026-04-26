Снимка: БГНЕС
Столичната община започва проверки из града
След като изтече седемдневният срок от изборите на 19 април, партиите и коалициите са длъжни да свалят агитационните си материали от публичните пространства.
Поради това, от понеделник, Столичната община започва проверки из града дали билбордовете, флаерите и плакатите с агитация са свалени.
TikTok закри 34 фалшиви акаунта, свързани с изборите в България
Предвидените глоби за нарушителите са между 511 и 2556 евро. Ако до изборния ден премахването на материали, поставени в нарушение, се осъществяваше от кметовете на съответните райони, то след провеждането на изборите, отговорността е на участниците в изборния процес.
