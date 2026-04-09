TikTok е закрил 34 акаунта, за които твърди, че са използвани за неавтентично популяризиране на кандидат в българските парламентарни избори. TikTok е съобщил на Balkan Free Media Initiative (BFMI), че разследването и предприетите действия са последвали информация, предоставена от организацията в последния ѝ „TikTokcracy Tracker“.

„За да защитим интегритета на платформата си, разполагаме със специализирани експертни екипи, насочени към противодействие на подвеждащо поведение и опити за заблуда на нашата общност. Като част от тези усилия, през март 2026 г. прекъснахме дейността на мрежа, насочена към политическия дискурс в България. Мрежата, която по наша оценка е действала от България и е насочена към българска аудитория, включваше 34 акаунта с 66 763 последователи. Лицата зад тази мрежа са създали неавтентични акаунти с цел изкуствено усилване на наративи в подкрепа на определена политическа партия в контекста на парламентарните избори през април 2026 г. Установено бе, че мрежата координира дейността си в множество онлайн платформи“, казват от глобалния център на TikTok за изборен интегритет.

Десет дни до изборите: На какво залагат политическите сили в предизборната кампания

Действията на TikTok са, доколкото е публично известно, единствените предприети мерки по отношение на манипулации в социалните мрежи в настоящия изборен цикъл в България. Макар BFMI да отбелязва с удовлетворение, че нейното изследване е помогнало за тази реакция, прави впечатление, че само разследването на малка неправителствена организация е довело до резултат.

Настоящите недостатъчни реакции в България разкриват слабости в системата. Механизмът координира, но не налага мерки. В страната липсват координатор по цифровите услуги, действащ с необходимата скорост; национален орган за систематично наблюдение; установено сътрудничество между институции и платформи.

Политика и социални мрежи: Какви са изводите от президентския вот в Румъния

Централната избирателна комисия не е започнала разследване за купуване и използване на социални страници за изборни цели, въпреки че това повдига въпроси за незаконно финансиране и въпреки че доказателствата са публични от седмици. Разминаването между доказателствата и реакцията на институциите остава определящо за този изборен период.

Вторият доклад на BFMI ще оцени ситуацията в последните дни на кампанията. България се превръща в показателен пример как разпределената отговорност между платформи, регулатори и институции води до ситуация, в която доказателствата и инструментите съществуват, но манипулациите продължават.

Редактор: Никола Тунев