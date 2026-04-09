Десет дни преди изборите политическите сили се фокусират единствено върху мобилизацията на твърдите си ядра, което обрича надеждите за висока избирателна активност. Това прогнозираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът Емилия Милчева и политическият анализатор Георги Харизанов. Двамата подложиха на остра критика поведението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и отказа им да разгледат легитимността на временно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов.

„Ако някой си е мислил или е имал някакви илюзии за тази институция – Прокуратурата, всъщност ние виждаме една крепост в държавата, в парламентарна република, подчинена на интересите на един човек и на кръговете зад него. Прокурорската колегия показа тотално незачитане на институционалната култура и пълно игнориране на сигналите от обществото”, заяви Милчева.

Журналистът подчерта, че въпреки „червените линии”, които партиите чертаят в момента, избирателите са наясно, че коалиционното управление е неизбежно. Според нея обаче начинът, по който се водят преговорите – „с отвращение и нежелание”, създава допълнителен негативизъм у гражданите.

„Виждаме свръхактивност в бойкотирането на всички мерки, които очевидно трябва да бъдат взети. Тази ситуация нанася репутационна щета върху образа на цялата държава в рамките на Европейския съюз. Подобна институционална арогантност не прави щастливи хората, които живеят тук”, коментира Харизанов.

Анализаторът отбеляза, че предизборната кампания страда от липса на дебат по същество. По думите му партиите говорят единствено на „ултрасите” си, вместо да търсят широка подкрепа чрез политики и програми. Харизанов изрази скептицизъм относно очаквания „взрив” от избирателна активност, като посочи, че негативната спирала от последните години вероятно ще продължи да ограничава вота до твърдите партийни електорати.

Двамата анализатори се обединиха около мнението, че промяната в съдебната система зависи от политическата воля след 19 април и способността на бъдещото Народно събрание да избере нови членове на ВСС с квалифицирано мнозинство.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка