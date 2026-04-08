Всички социологии показват две обстоятелства - повишена избирателна активност спрямо предходни избори и немалък дял от гласоподавателите, които не са решили за кого ще гласуват, но казват, че ще гласуват. Нашата работа е да говорим именно с тези хора, които не са решили за кого ще гласуват, тъй като там има немалко ядро. Това каза в студиото на "Твоят ден" доц. д-р Васил Пандов, кандидат за депутат от листата на ПП-ДБ.

Той коментира, че традиционно, в предходни избори, резултатът на „Продължаваме промяната” и този на ПП-ДБ като коалиция често пъти е подценяван. "Това, което виждам при настоящите социологически проучвания е, че ние по-скоро сме оптимисти на базата на подкрепата, която имаше след протестите", добави той.

По отношение на Румен Радев Пандов коментира, че до момента Радев говори общо, че ще демонтира олигархията. "Това, което ни притеснява при Радев, е, че виждаме лозунги и фрази, но той даже не отива на дебати", посочи кандидатът за депутат от листата на ПП-ДБ.

"Имаме конкретни мерки, които искаме да бъдат изпълнени и по които Радев не дава конкретен отговор. Радев не се появи на протестите срещу Сарафов. Не виждаме да говори за зависимостите в съдебната система. Къде беше той на протестите на лекарите и сестрите?", запита Пандов.

"Тези дни Радев даде едно изявление, че благодарение на неговата политическа сила така наречената златна нива край Козлодуй не е била закупена. Трябва да кажем, че това беше направено единствено заради реакцията в парламента на ПП-ДБ. Не си спомням по какъвто и да е начин Радев да е коментирал действията на правителството за така наречената златна нива”, каза още Пандов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова