Те са от хората, които избират винаги своя път, независимо колко пъти се превърта политическата рулетка. За нея през последните години този път е трънливия път да създаде игралния филм по историческия роман "Калуня-Каля". За него това е пътят на актьорската игра - той има луда енергия, впрегната на най-свободното място - сцената. На фокус са Иглика Трифонова и Христо Гърбов.

"Новите успешни хора, които влизат в парламента трябва да знаят, че хората им възлагат твърде много надежди за кратко време. Гледани са под лупа, тъй като минахме през грозно време. Хората, които бяха в стария парламент, се изхабиха”, каза Иглика Трифонова.

Иглика Tрифонова в битка да завърши филма си по романа “Kалуня - каля“

"Всички сме разделени и политизирани в България. Грозно е, защото излизат най-неприятните чувства и енергии у хората. Не ми харесва озлобението, с което хората се занимават с политика, защото това говори за самочувствието на политиците”, каза в допълнение Христо Гърбов.

"Историята на „Калуня-Каля” е балканска и точно това се опитахме да извадим от романа. Хората, с които работихме по филма в Нидерландия, се припознават много. Те са преживели всичко това. Виждат врагуването и разделенията”, разказва режисьорът за новия си филм по романа на Георги Божинов.

Комедията като спасение: Христо Гърбов за силата на театъра в най-тъмните дни

"Аз никога не съм се стремил да бъда смешен. Всичко идва от драматургията - от там излиза хуморът", споделя актьорът Христо Гърбов.

Редактор: Никола Тунев