На 21 ноември актьорът и колегите му ще излязат в зала 1 на НДК с „Пълнолудие“
В седмица, белязана от „особени събития и особени назначения“, актьорът Христо Гърбов гостува в „На Фокус“, където засегна теми от смеха към човешките слабости, от театралните анекдоти към личните загуби – винаги през неговия характерен поглед към абсурда.
С присъщото си чувство за хумор Гърбов прие закачката, че е „особен управител“ – препратка към актуалните политически събития.
„Аз съм особен актьор. На управител дори роля не са ми предлагали“, пошегува се той.
Актьорът сподели, че най-често играната му роля остава тази в постановката „Вечеря за тъпаци“, където героят му вече „25 години е сецнат в кръста“.
„Това е най-играната ми роля – над 400 пъти в Сатиричния театър“, разказа той.
Христо Гърбов за "Петък 13", лятото и носталгията по родната Варна
Гърбов говори и за работата си с режисьора Теди Москов.
„Срещнаха се двама кръгли идиоти, готови на всичко за малко смях“, каза иронично актьорът.
Той призна, че именно Москов му е помогнал да прегърне идеята, че актьорът може да бъде и тъжен, и раним, без това да противоречи на комедията.
Най-емоционалният момент в интервюто дойде, когато Гърбов спомена смъртта на майка си. Малко след това той играе комедия в Шумен: „Не знам как съм играл. Всичко беше безсмислено. Но знаех, че майка би искала да изляза на сцената.“
Публиката помни това представление и до днес като „неповторимо“, макар актьорът сам да признава, че не е могъл да потисне болката.
Гърбов призна, че винаги е бил привлечен от „крайните персонажи“ – особени, гранични, непредвидими: „Интелектуалецът е по-тих. Но идиотът на ръба – него е удоволствие да го наблюдаваш и изиграеш.“
На 21 ноември Гърбов и колегите му ще излязат в зала 1 на НДК с „Пълнолудие“ – спектакъл, който събира на една сцена някои от най-разпознаваемите лица в българската комедия.
Целия разговор гледайте във видето.Редактор: Дарина Методиева
