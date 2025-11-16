В седмица, белязана от „особени събития и особени назначения“, актьорът Христо Гърбов гостува в „На Фокус“, където засегна теми от смеха към човешките слабости, от театралните анекдоти към личните загуби – винаги през неговия характерен поглед към абсурда.

С присъщото си чувство за хумор Гърбов прие закачката, че е „особен управител“ – препратка към актуалните политически събития.

„Аз съм особен актьор. На управител дори роля не са ми предлагали“, пошегува се той.

Актьорът сподели, че най-често играната му роля остава тази в постановката „Вечеря за тъпаци“, където героят му вече „25 години е сецнат в кръста“.

„Това е най-играната ми роля – над 400 пъти в Сатиричния театър“, разказа той.

Гърбов говори и за работата си с режисьора Теди Москов.

„Срещнаха се двама кръгли идиоти, готови на всичко за малко смях“, каза иронично актьорът.

Той призна, че именно Москов му е помогнал да прегърне идеята, че актьорът може да бъде и тъжен, и раним, без това да противоречи на комедията.

Най-емоционалният момент в интервюто дойде, когато Гърбов спомена смъртта на майка си. Малко след това той играе комедия в Шумен: „Не знам как съм играл. Всичко беше безсмислено. Но знаех, че майка би искала да изляза на сцената.“

Публиката помни това представление и до днес като „неповторимо“, макар актьорът сам да признава, че не е могъл да потисне болката.

Гърбов призна, че винаги е бил привлечен от „крайните персонажи“ – особени, гранични, непредвидими: „Интелектуалецът е по-тих. Но идиотът на ръба – него е удоволствие да го наблюдаваш и изиграеш.“

На 21 ноември Гърбов и колегите му ще излязат в зала 1 на НДК с „Пълнолудие“ – спектакъл, който събира на една сцена някои от най-разпознаваемите лица в българската комедия.

