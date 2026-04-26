Заплахите към главния секретар показват, че си върши добре работата. Случи се след изборите, защото преди това може би е имало страх да не се повлияе на изборния процес в ущърб на авторите на заплахата. Може да се предположи, че заплахите идват и заради възможността да остане при редовния кабинет. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в студиото на „На фокус“.

Интервюто на живо гледайте ТУК.

Според него заплахите вероятно са дело на хората, които от поне 20 години считат, че са господари на държавата. Той потвърди, че въпросните заплахи са свързани с бившия главен секретар на МВР (от 2013 до 2015 г.) Светлозар Лазаров, за когото са установени връзка с „Картофа“. „На два пъти от скрити номера са звънели различни хора, за да предупредят Георги Кандев. Споменатото предупреждение е за това, че може да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп“, допълни той.

По думите му организирането на честни избори не е лесно, изисква много усилия и денонощна работа, но все пак е възможно. „Постигнахме силно ограничаване на купения вот. Доверието в изборния процес бе вдигнато, убедихме хората, че има смисъл да се гласува, а преди това и да се подават сигнали“, заяви Дечев.

Министърът смята, че новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също трябва да подаде оставка.

Редактор: Цветина Петкова