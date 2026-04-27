Начало на ключова политическа седмица. Очаква се поименният списък на новите народни представители да бъде обнародван в „Държавен вестник“. След това ще се задействат сроковете, разписани в Конституцията.

Президентът трябва да издаде Указ за свикването на новото Народно събрание. Първото заседание е насрочено за четвъртък. Веднага след клетвата парламентът избира своя председател и заместник-председатели. След като се конституират парламентарните групи, президентът провежда консултации с тях.

От изборите до редовното правителство: Каква е процедурата стъпка по стъпка

След това започва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Държавният глава връчва мандата на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група - „Прогресивна България“.

