Изборите вече са в историята. Сега на ход е президентът. Илияна Йотова очакваше решението на ЦИК, за да може поименният списък на новите народни представители да бъде обнародван в „Държавен вестник“. Най-вероятно е това да стане още във вторник.

Оттук насетне се задействат сроковете, разписани в Конституцията. Държавният глава трябва да издаде Указ за свикването на новото народно събрание. Знаем, че първото му заседание е насрочено за четвъртък.

Веднага след клетвата парламентът избира своя председател и заместник-председатели. Това е първият реален тест за наличието на мнозинство в 52-рия парламент.

След като се конституират парламентарните групи, президентът провежда консултации с тях.

Президентът свиква първото заседание на 52-рото НС в четвъртък?

Очаква се това да стане на 4 или 5 май или веднага след Гергьовден. След това започва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство:

Президентът връчва мандата на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група - в случая „Прогресивна България“. Те разполагат със 7 дни, за да предложат състав на Министерски съвет.

