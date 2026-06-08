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Издадено е предупреждение за цунами
Земетресение с магнитуд 8,2 разтърси филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от "Ройтерс".
Земетресението е било на дълбочина 10 км, уточни центърът. Първоначално силата на труса бе оценена на 7,3.
Земетресение с магнитуд 6.9 разтърси Филипините
Американската предупредителна система за цунами издаде предупреждение за заплаха от високи вълни след мощния трус.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Валерия Динкова, БТА
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