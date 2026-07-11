Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения във Венецуела, предаде "Франс прес", като се позова на местните власти.

Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души. Ранените са 16 740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди.

Броят на загиналите при земетресенията във Венецуела нарасна до 3811

Вчера трус с магнитуд 3 изплаши жителите на венецуелската столица Каракас.

Редактор: Ивета Костадинова