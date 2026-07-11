Снимка: БТА, АП/Ariana Cubillos
Смята се, че изчезналите са десетки хиляди
Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения във Венецуела, предаде "Франс прес", като се позова на местните власти.
Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души. Ранените са 16 740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди.
Броят на загиналите при земетресенията във Венецуела нарасна до 3811
Вчера трус с магнитуд 3 изплаши жителите на венецуелската столица Каракас.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Габриела Големанска, БТА
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