Пожар избухна Илския нефтопреработвателен завод (НПЗ) в южния Краснодарски край след украинска атака с дронове, съобщиха днес местните власти приложението за съобщения "Телеграм". Пожарът вече е потушен, а а момента няма данни за ранени, предаде Ройтерс.

Рафинерията в южния руски регион се подпали след украинско нападение с дронове. Властите в югозападния град Таганрог, намиращ се в Ростовска област, евакуираха хора след друга атака.

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"В Северски район вследствие на падането на отломки от дрон е възникнал пожар на територията на Илския НПЗ. По предварителна информация няма пострадали. Отломки от безпилотни летателни апарати са паднали и в двора на частен дом, както и на територията на едно от предприятията в селището Северская. Там също няма пострадали. На всички засегнати места работят оперативните и специализираните служби", уточни в канала си в "Телеграм" оперативният щаб, цитиран от ТАСС.

"В Азов в резултат на атака с дронове възникнаха пожари в два обекта за съхранение на нефтопродукти. По предварителна информация няма загинали и пострадали. Работата по овладяване на пожарите продължава, на място работят аварийните и спасителните служби", написа Слюсар в канала си в платформата "Макс".

По данни на ТАСС пожарът се е дължал на падането на отломки на дрон на територията на промишления обект. Данните са били публикувани в социалната мрежа Макс от ръководителя на руския Северски район Алексей Чеверев.

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Отломки от дронове са паднали и в двора на частен дом, както и на територията на едно от предприятията в селището Северская, като също няма пострадали, според властите.

Службите в Ростовска област гасят пожари в две горивни бази и в морското пристанище Таганрог, съобщи в Телеграм губернаторът Юрий Слюсар.

Губернаторът уточни, че над 35 безпилотни летателни апарата са били унищожени над Таганрог, Азов, Азовския район и Матвеево-Курганския район. В село Кагалник, Азовски район, вследствие на атаката с дрон се е запалила административна сграда, без да причини жертви или ранени.

Редактор: Никола Тунев