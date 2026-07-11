След срещата на НАТО в Анкара – по-единен ли е Алиансът или по-разделен заради бюджетите за отбрана? Темата коментираха в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” бившите военни министри Велизар Шаламанов и Ангел Найденов.

И двамата смятат, че заключителната декларация и обявените 50 милиарда долара инвестиции сочат именно по-голямо единство.

Според Шаламанов се вижда засилено сътрудничество с Украйна, както и много сериозни ангажименти на Турция за по-широкия регион, засягащ европейската сигурност. „Така че Алиансът със сигурност е по-единен”, коментира Шаламанов.

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Той посочи, че част от обявените 50 милиарда долара са от общия бюджет на НАТО. Те ще бъдат изразходвани за създаване на нови способности за командване и управление, за цифрова свързаност, за цифрова трансформация, за придобиване на ракети, за противоракетна и противовъздушна отбрана, както и за многонационални проекти, насочени към модернизация на системите за радиолокационно наблюдение, откриване, командване и управление, за наблюдение от космоса и създаване на ударни възможности. По думите му отделно от това има пакет от 40 милиарда за противодронна защита, който е базиран изцяло на опита от Украйна. „Има и 70 милиарда инвестиции в отбранителните способности на Украйна, които са способности за отбрана на Европа срещу основната заплаха, както е посочено в декларацията – Руската федерация”, каза Шаламанов.

„Съдейки по заключителната декларация очевидно има по-висока степен на единство и солидарност”, коментира и Ангел Найденов.

По отношение на разходите за отбрана, той обясни, че още има страни, които не са покрили минимума 2% от БВП. „Бяха посочени в различни информации Албания, Чехия и Словения, които са под 2%. А има група страни, които са над 5% - Литва, която е с 5,3%, и Естония, която е с 5,1%. Има и група от пет държави, които са над 3,5%. И друга група, която е на границата от 2% – например Белгия, Испания и Португалия, които се движат в тези граници. Средният процент, според Рюте, генералния секретар на НАТО, за преките разходи за отбрана за тази година ще бъде 2,53% средно за НАТО. А преките и косвените разходи за отбрана, които включват и инфраструктурата, ще достигнат 4%”, каза Ангел Найденов.

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