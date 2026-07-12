Той е единственият български студент в Украйна. Заминава за Киев съвсем съзнателно в разгара на войната и до ден днешен не съжалява за това. Но защо избира образованието там, трудно ли е да следваш под звуците на падащи бомби и какво не знаем за случващото се в размирния регион, разказва в „Събуди се” Владимир Михайлов.

Владимир учи международни отношения в Киевския национален университет „Тарас Шевченко“. Избрах тази специалност, защото се интересува от случващото се на международната сцена.

„За първи път отидох в Украйна през 2024 г. като доброволец. Бях навършил 18 години и отидох да се запозная с града, защото 2025 г. отидох да получавам образование в Киев. Не исках да отида неподготвен в непознат град. Вече имаше война. Тя не беше в своя разгар. В Киев вече беше по-мирно, но военновъздушните обстрели се случваха и съм ги преживявал”, разказва младежът.

11 души са ранени при руските удари по Киев тази нощ, украинската ПВО не е успяла да свали нито една балистична ракета

„Моето семейство беше силно притеснено и все още е, за което доста съжалявам, тъй като е огромен стрес и съм сигурен, че по време на всяка тревога семейството ми се притеснява доста повече, отколкото аз”, казва студентът по международни отношения.

„Избрах Украйна, защото в европейските университети има много добро образование, обаче то никога няма да ме научи да се справям със страна във война”, добавя Владимир. „По време на тревоги отменят занятия, защото такива са изискванията за безопасност. Имаме преподавателка по английски език, която не беше много доволна, че пропускаме твърде много занятия. Поради тази причина тя беше решила, че когато има дронова тревога, няма да излизаме от занятия, ще продължаваме занятието си, защото те са предвидими. А когато има балистична тревога, вече нямаме избор”, казва българският студент в Киев.

Българка в Киев: Масовите атаки на Русия са последните ѝ опити за натиск преди да признае, че губи войната

„Има едно приложение, където ние получаваме информация дали правителството е обявило въздушна тревога по области и по региони. Когато обявят тревога, в съответното приложение на картата града свети в различно червено. Истинското място, където ние можем да получим информация и да разберем колко е опасна тази тревога, е Telegram. Използваме канали, където пишат актуална информация какво и къде лети”, споделя той.

„Постоянно се променя интензитетът, понякога има повече дневни тревоги, но те не са най-страшното. Страшното са нощните тревоги и тези на зазоряване”, казва студентът и добавя, че най-опасното място по време на тревога е навън.

Владимир разказва, че най-опасната ситуация се случила неотдавна, когато били уцелени един търговски център и пазарът до него, намиращи се на 1 км в разстояние от дома на българския студент.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова