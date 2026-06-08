В Министерския съвет днес ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили на разговор водещите търговски вериги.

Съвместно ще дадат подробности за новата инициатива "Кошница с грижа". Очаква се мярката да доведе до понижаване на част от цените на пазара.

"Знам цените": Как да пазаруваме умно, без четене на брошури и сравнения

Редактор: Дарина Методиева