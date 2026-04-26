Кипър ще подпише през юни споразумение, което ще позволи присъствието на френски сили на острова за хуманитарни цели, съобщи президентът Никос Христодулидис.

По думите му преговорите с Франция вече са на официален етап, а документът ще бъде финализиран на министерско равнище. Споразумението е част от задълбочаващо се стратегическо партньорство между двете държави, засилено след визитата на френския президент Еманюел Макрон и подписаното през декември обновено двустранно сътрудничество.

Христодулидис подчерта, че Франция е най-близкият партньор на Кипър в ЕС по линия на отбраната и сигурността, като определи отношенията като „практически и резултатни“, а не символични. Той припомни и френската подкрепа с изпращането на самолетоносача „Шарл дьо Гол“ при нужда.

Президентът посочи, че споразумението е свързано и с по-широки европейски рамки, включително програмата SAFE, по която Кипър разполага с финансиране от 1,2 млрд. евро.

Паралелно се развива и сътрудничество между френски компании и кипърския отбранителен сектор с цел укрепване на индустриалния и оперативния капацитет на страната.

