Британският разрушител HMS Dragon пристигна в Кипър, съобщи в изявление министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли. Пред депутатите на Острова в понеделник той заяви, че корабът ще започне „процес по интеграция в отбраната на Кипър“.

Разрушителят отплава от Портсмът на 10 март, след като британският премиер Киър Стармър обяви, че Великобритания ще изпрати кораба и два хеликоптера AW159 Wildcat, пригодени за прехващане на дронове. Решението идва на фона на нападение, извършено в началото на март, когато ирански дрон удари британската военноморска база в Акротири.

Великобритания изпраща военен кораб в Кипър

Отговаряйки на въпроси за забавянето на мисията, Стармър обясни, че HMS Dragon е трябвало да бъде адаптиран за специфичните нужди на мисията, преди да може да отплава за Кипър осем дни след атаката с дрон.

През уикенда Хийли обяви, че в двете британски бази на острова - Акротири и Декелия, ще бъдат разположени допълнително 500 военнослужещи. Той добави, че в региона летят повече самолети, отколкото през последните 15 години, а британските пилоти вече са натрупали над 700 летателни часа в операции, свързани с конфликта.

По-рано в Кипър бяха изпратени още два хеликоптера - AW159 Wildcat и Merlin Mk2, а експерти пристигнаха на острова, за да подпомогнат координацията на противовъздушната отбрана.

Лондон съобщава за „предполагаем удар с дрон“ по базата си в Кипър

Двете британски бази в Кипър са суверенна територия на Обединеното кралство съгласно договора за независимост на страната от 1960 г. Великобритания използва военните съоръжения за операции в Близкия изток, като в момента самолети на Кралските военновъздушни сили извършват полети с цел защита от ирански дронове.

Редактор: Цветина Петкова