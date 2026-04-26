Пешеходец е загинал при тежък пътен инцидент в пловдивското село Поповица, след като е бил блъснат от автомобил, съобщиха от ОД на МВР.

Произшествието е станало малко преди 12:00 ч. на обяд, докато мъжът е пресичал главния път в населеното място. В този момент той е бил ударен от преминаващ автомобил.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на пешеходеца. Въпреки бързата реакция на медиците, пострадалият е починал вследствие на получените травми.

По неофициална информация загиналият е работел като гробар в селото. От Областната дирекция на МВР - Пловдив към момента не съобщават допълнителни подробности около причините за катастрофата, като се очаква изясняване на обстоятелствата по случая.

