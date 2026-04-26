Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази сериозна тревога след инцидента със стрелба по време на официално събитие с участието на американския президент Доналд Тръмп.

В публикация във Facebook тя подчерта, че всяка форма на насилие срещу политически лидери, институции или граждани е недопустима и разклаща основите на демократичните общества. По думите ѝ случилото се е ясен знак колко уязвима може да бъде сигурността и колко важно е конфликтите да се решават чрез диалог, а не със сила.

Йотова призова политическите и обществените лидери по света да реагират ясно и категорично срещу подобни действия.

Инцидентът е станал по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, провеждана в хотел „Хилтън“ във Вашингтон. На събитието са присъствали над 2600 души, сред които президентът Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. След като са произведени изстрели, Тръмп е бил евакуиран от залата. Заподозреният извършител е задържан, като според американски медии той е специалист в сферата на технологиите и преподаването.

