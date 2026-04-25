Дрон се е разбил в събота в Румъния, след като руските сили са извършили нови удари срещу цели в съседна Украйна, в близост до речната граница между двете държави. По данни на властите, в резултат на инцидента са били евакуирани над 200 души от района.

Случаят е регистриран в окръг Тулча - регион, който граничи с Украйна и река, разделяща двете страни. Според румънските власти дронът се е разбил в населено място, като е бил възможно носител на взривен заряд. Няма данни за пострадали, но са нанесени материални щети – повредени са електрически стълб и стопанска постройка.

Руски дронове удариха пристанище Измаил, един навлезе в Румъния

Властите съобщават още, че като предпазна мярка е било прекъснато газоснабдяването в засегнатия район. В отделни изявления службите за спешна помощ потвърждават риска от експлозивно съдържание на падналия дрон.

Министерството на отбраната на Румъния уточнява, че в събота сутринта руските сили са възобновили атаки с дронове срещу цивилна инфраструктура в Украйна, в непосредствена близост до румънската граница.

Румъния, която е член на НАТО, многократно е ставала свидетел на навлизане на дронове или падане на отломки на нейна територия след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Това обаче е първият случай, при който, според местни медии, са регистрирани материални щети от паднали фрагменти.

Редактор: Цветина Петкова