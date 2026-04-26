Стрелбата по време на елитно събитие във Вашингтон, на което са присъствали Доналд Тръмп и Мелания Тръмп, е пореден тревожен сигнал за нарастващото политическо напрежение в Съединените щати. Това коментира преподавателят по политология в Софийския университет доц. Искрен Иванов в ефира на "Събуди се".

Според него случилото се не е изолиран инцидент. „Това не е първият опит за покушение срещу Доналд Тръмп и вероятно няма да бъде последният. Става дума за акт на политическо насилие, който е отражение на дълбоката поляризация в американското общество“, подчерта той.

По предварителни данни нападателят е човек с висок образователен профил – работил е като учител и дизайнер на видеоигри. Според Иванов това показва, че извършителят не действа импулсивно, а е възможно атаката да има по-широк политически контекст.

Експертът не изключва версията, че нападението е било насочено не само към Тръмп, а към американското управление като цяло. На събитието са присъствали представители на политическия елит и хора от неговия екип, което според него разширява потенциалния обхват на целта.

Иванов е категоричен, че атаката не бива да се свързва с външнополитически конфликти, като войната в Иран. „По-скоро става дума за вътрешнополитически процеси и динамиката в самото американско общество“, посочи той.

По думите му реакцията на Secret Service е била навременна, въпреки изключително краткото време за действие. Нападателят е бил тежко въоръжен, което е увеличило риска за присъстващите. „При тези обстоятелства е имало реална опасност някой от близкия кръг на Тръмп да загине“, добави Иванов.

Политологът прогнозира, че последиците от инцидента ще бъдат основно вътрешнополитически. Очаква се както мобилизация на привържениците на Тръмп, така и опити за смекчаване на общественото напрежение. „Вероятно ще има призиви за помирение, а симпатизантите на Тръмп ще му изградят облика на мъченик“, заключи той.

