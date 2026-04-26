В Панагюрище се провеждат тържествени събития, с които се отбелязва 150-тата годишнина от избухването на Априлското въстание. По този повод градът е домакин на събор на ретро автомобили, който съчетава историческата памет с атрактивно автомобилно дефиле.
Събитието започна с организиран автопоход, при който участниците пристигнаха в Панагюрище с редица класически автомобили от различни епохи. Инициативата събира любители и колекционери от цялата страна, които представят запазени модели, оставили следа в автомобилната история.
Първи ретро автопоход между Копривщица и Панагюрище
Впоследствие десетки ретро автомобили дефилират в централната част на града, привличайки вниманието на жители и гости. Сред най-любопитните експонати е и добре познатият „Трабант“, украсен символично с черешово топче - препратка към историческите събития от Априлското въстание.
Организаторите подчертават, че идеята на събора е да се съчетае почитта към националната история с културно и обществено събитие, което да ангажира различни поколения и да поддържа жив спомена за ключови моменти от българското минало.
