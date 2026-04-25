Учени са разработили нов назален спрей, който според изследванията може значително да намали възпалението на мозъка и да възстанови паметта само с две дози, като ефектът трае няколко месеца, съобщава „Индипендънт“.
Новите научни изследвания все по-често свързват свързания с възрастта когнитивен спад и „мозъчната мъгла“ с повишено възпаление в дълбоките мозъчни структури, особено в центровете на паметта. Лекарите наричат това явление „стареещо невровъзпаление“ и го смятат за естествена част от стареенето. Проучване върху мишки обаче показва, че това възпаление може потенциално да бъде спряно с обикновен назален спрей. Според учени от Тексаския университет A&M, тази технология може значително да промени подхода към лечението на заболявания като Алцхаймер.
"С развитието и мащабирането на тази терапия, един обикновен двудозов назален спрей може един ден да замени инвазивните процедури или дългосрочното лечение с лекарства“, отбелязва авторът на изследването Ашок Шети.
Изследователите подчертават, че честотата на деменция в световен мащаб може да се удвои през следващите 40 години поради застаряващото население, което прави търсенето на нови лечения изключително спешно.
"Нашият подход предефинира самата концепция за стареене. Целта ни е здравословно стареене на мозъка: така че хората да останат активни, бдителни и социално ангажирани. Не само да живеят по-дълго, но и да живеят по-добре“, казва д-р Шети.
Според изследователите, терапията е еднакво ефективна и за двата пола и дори може да помогне за възстановяване на мозъчната функция при хора след инсулт.
- Как действа спреят?
Известно е, че спреят съдържа милиони малки биологични „мехурчета“ - везикули, които действат като „транспортни капсули“ за доставяне на микроРНК молекули. Тези молекули регулират функционирането на гените и сигналните пътища в мозъка, влияейки върху възпалението. Благодарение на везикулите, микроРНК могат да заобиколят защитната бариера и да навлязат директно в мозъчната тъкан, където се абсорбират от клетките.
"Методът на доставяне е един от най-важните аспекти. Интраназалното приложение ни позволява да достигнем до мозъка без хирургическа намеса“, обясни съавторът на изследването Майдхар Кодали. Веднъж попаднали в мозъка, микроРНК потискат системите NLRP3 и cGAS-STING, които са свързани с хронично възпаление в стареещия мозък.
Терапията също така „нулира“ митохондриите, енергопроизводителните структури на мозъчните клетки, намалявайки оксидативния стрес и възстановявайки тяхната функция. "Възстановяваме енергията на невроните“, отбеляза съавторът на изследването Мадху Лилавати Нараяна.
Мишките, получили лечението, показаха значително подобрение в паметта: те разпознаваха по-добре познати обекти и реагираха по-ефективно на нови стимули. "Виждаме как собствените механизми за възстановяване на мозъка се активират и започват да намаляват възпалението“, добави Шети. Изследователите вече са подали патент в САЩ и се надяват, че технологията може да се превърне в пробив в лечението на свързани с възрастта мозъчни промени и когнитивни нарушения.Редактор: Никола Тунев
