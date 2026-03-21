Учени откриха, че по време на бременност обемът на сивото вещество в мозъчната кора първоначално намалява и след раждане започва частично да се възстановява. Тези промени са описани като „U-образна“ траектория и според изследователите са свързани с хормонални промени в организма. Проучването е публикувано в лондонското издание "Nature Communications".

В изследването са участвали 127 жени, очакващи първото си дете. Те са претърпели ЯМР сканирания преди бременността, през втория и третия триместър, както и един месец и шест месеца след раждането. Анализът разкри, че до края на бременността обемът на сивото вещество е намалял средно с приблизително 5 процента и след това постепенно е започнал да се възстановява, въпреки че не се е върнал напълно до изходните си нива.

Най-забележимите промени са настъпили в мозъчните области, свързани със самовъзприятието, емоциите и социалното познание. Учените също така са установили, че тези промени са тясно свързани с колебанията в нивата на естроген по време на бременност, което предполага роля на хормоните в ремоделирането на мозъка. Изследователите подчертават, че подобни промени не показват спад в когнитивните способности. Напротив, те могат да улеснят адаптацията към майчинството. Освен това, жените, чийто мозък се е възстановил по-бързо след раждането, са демонстрирали по-силна емоционална привързаност към детето си няколко месеца след раждането.

Редактор: Габриела Павлова