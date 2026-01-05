Силно униние, тревожност и затруднена емоционална връзка с бебето са сред основните симптоми на следродилната депресия. Това състояние засяга около 30% от майките в България. Темата коментира психологът Биляна Вълчева в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Според специалиста е важно да се прави разлика между нормалната родителска умора и следродилната депресия. Първите седмици след раждането са период на адаптация, известен като "бейби блус", който обикновено отшумява до две седмици. Следродилната депресия обаче може да се появи между третия месец и първата година след раждането и често остава незабелязана. "Това е лъжливо спокоен период. Жената изглежда функционална, но вътрешно може да изпитва силна несигурност, вина и усещане, че не се справя", обясни Вълчева.

Рискови фактори са тежката бременност, липса на подкрепа, социална изолация, както и биохимични промени в организма, включително дефицит на витамин D и B12.

Психиатър: При правилно лечение следродилната депресия може да се овладее за около 2 месеца

Сред сигналите, за които близките трябва да внимават, са липса на удовлетворение, нежелание за грижа за себе си и бебето, постоянна умора, занемарен външен вид и отдръпване от околните. В такива случаи критиката е крайно неподходяща. Необходима е подкрепа и разбиране.

Според психолога първата стъпка е разговор с близки хора, а при нужда – консултация с психолог или психотерапевт. "Понякога една среща е достатъчна, за да се предотвратят по-сериозни последици", подчерта специалистът. При липса на подобрение може да се наложи и помощ от психиатър.

Ненавременната намеса може да повлияе негативно не само на майката, но и на връзката ѝ с детето и на цялата семейна динамика. "Няма как бебето да е добре, ако майката не се чувства добре", каза Вълчева. Тя допълни, че грижата за психичното здраве е част от отговорното родителство.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова