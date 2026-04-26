Едва 36% от населението в България използва електронни административни услуги. Това показват данни на Евростат за 2025 г., които нареждат страната на предпоследно място в Европейския съюз – преди Румъния.

Въпреки развитието на електронното управление, много хора продължават да разчитат на традиционните услуги. В пощенските станции, например в Монтана, граждани все още чакат на опашка, за да получат социални помощи и пенсии. За част от тях личният контакт и хартиените документи остават предпочитани, а липсата на банкови сметки и дигитални умения допълнително затруднява прехода към онлайн услуги.

Други обаче активно използват възможностите на електронното управление. Чрез персонален код на Национална агенция за приходите гражданите могат да проверяват осигурителния си доход, трудов стаж и трудови договори, без да посещават офис.

На този фон Европа е значително по-напред. През 2025 г. близо 72% от гражданите на ЕС са използвали онлайн услуги на публични институции. Лидери са Дания, Нидерландия, Финландия и Швеция, където делът надхвърля 96%.

Според служебния заместник-министър на електронното управление Николай Минев по-ниският дял у нас се обяснява и с това, че част от административните услуги вече се обменят автоматично между институциите, без да се изисква участие от гражданите.

Към момента чрез портала за електронно управление могат да се заявят над 2000 услуги. За последните години българите са се идентифицирали над 37 милиона пъти, а заявените електронни услуги чрез системата за междурегистров обмен надхвърлят 700 милиона. Най-често използвани са услугите на Търговския регистър и тези, свързани с документите за самоличност, като най-търсена остава справката за актуално състояние.

Експерти подчертават, че развитието на електронното управление изисква както технологични подобрения, така и промяна в нагласите. За пример се посочва Естония, където личните карти съдържат електронен подпис и позволяват достъп до всички административни услуги през една интегрирана система.