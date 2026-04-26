Четирима цивилни, включително две деца, са били ранени при украинска дронова атака в село Ржевка, Белгородска област, предаде ТАСС.

„В Ржевка, Шебекински район, четирима души бяха ранени, след като вражески дрон удари лек автомобил. Един мъж е получил осколъчни рани по гърба, краката и гърдите, друг пострадал има наранявания по гърба, 13-годишно момче е с разкъсна рана на крака, а 12-годишно момче е ранено от осколки в рамото и гърба“, написа регионалният губернатор Вячеслав Гладков в социалните мрежи. Той подчерта, че всички пострадали получават необходимата медицинска помощ.

Отделна дронова атака е била насочена и срещу жилищна сграда в град Алексеевка. В резултат на удара е възникнал пожар на балкон, като пожарникари работят по потушаването му, допълни губернаторът.

