Учени от Япония са разработили препарат за лечение на хронична бъбречна недостатъчност при котки, съобщи обществената телевизия Ен Ейч Кей (NHK).

Специалистите от Института за AIM медицина (IAM) вече са подали заявление до регулаторните органи за одобрение на производството и пускането на пазара на лекарството.

Едноок котарак изчезна по време на полет от Ларнака до Атина (СНИМКА)

Препаратът е създаден на базата на протеина AIM - инхибитор на апоптозата на макрофагите, който преди няколко години е открит в кръвта на човека от директора на института Тору Миядзаки. Този протеин помага за пречистването на организма от токсини. AIM е наличен и при котките, но при тях не функционира достатъчно добре, което в крайна сметка води до хронично бъбречно заболяване.

Клиничните изпитвания са показали, че прилагането на препарата при котки с вече развито заболяване позволява стабилизиране на показателите на бъбречната функция и значително повишава преживяемостта шест месеца след началото на лечението.

Гърция преброи бездомните котки в страната

Хроничната бъбречна недостатъчност често се среща при застаряващите котки. Тя предизвиква загуба на апетит, а в късните стадии - неврологични разстройства. Досега за хроничното заболяване нямаше ефективно лечение.

