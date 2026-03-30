Едноок мъжки котарак на име Биби изчезна по време на полет между кипърския град Ларнака и гръцката столица Атина днес. Случаят предизвика спешно разследване, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“, позовавайки се на изявление на кипърското Движение на еколозите.

Χάθηκε ο γάτος Bibi κατά τη μεταφορά του από Λάρνακα σε Αθήνα https://t.co/GyFXpkQPlZ — Καθημερινή Κύπρου (@Kathimerini_Cy) March 30, 2026

Според изявлението Биби е изчезнал, въпреки че е бил транспортиран в специална клетка, която била „напълно застрахована и проверена преди разтоварването“, като са били взети „допълнителни мерки, за да се изключи всякаква възможност за бягство“. Липсата на четириногия пътник била установена при пристигането на самолета в Атина, където „в клетката, в която е имало две котки, била намерена само една“, предаде DarikNews .

Инцидентът не е без прецедент, тъй като през септември 2025 г. друга котка, Мика, изчезна при подобни обстоятелства на летище Ларнака и беше открита девет дни по-късно, отбелязва „Сайпръс мейл“.

Редактор: Дарина Методиева