Прокуратурата трябва да плати 100 000 евро обезщетение на бизнесмена Явор Златанов. Това реши Софийският градски съд, след като Златанов заведе дело за неправомерното си задържане. В мотивите към решението си магистратите посочват, че арестът и престоят му зад решетките са били с цел превземане на бизнес, а не заради обективно разследване.

Името на Явор Златанов нашумя, след като Антикорупционният фонд оповести, че бившият следовател Петьо Петров - Еврото търгува с влияние в ресторанта "Осемте джуджета". Явор Златанов и баща му Илия водеха спор заради семейния им бизнес с производство на асансьори. И двамата обвиняват в рекет бившия следовател Петьо Петров, по-известен като Еврото.

В края на юни 2019 г. Златанов - баща бил посъветван да потърси съдействие за решаване на спора от Петров и отишъл в "Осемте джуджета". Само ден по-късно тогавашният главен прокурор Иван Гешев обединява три преписки по предишни жалби на Илия Златанов срещу сина му. Впоследствие е подадена и четвърта жалба и е образувано разследване срещу Златанов - син.

През ноември 2021 г. той заяви, че е бил принуден да се откаже от своята част от бизнеса.

"Сегашното решение на съда има две лица. Първото е, че той направи една важна стъпка, като официално призна правотата ми и това, че прокуратурата е действала незаконно и престъпно спрямо мен. Но това е само морална победа, защото проблемът е в символиката на обезщетението. Аз бях незаконно лишен от свобода с една-единствена цел - да бъда ограбен, съсипан, мачкан и тормозен. Бях поставен на ръба на смъртта и трябваше да избера между живота си и прехвърлянето на бизнеса на Пепи Еврото", каза Златанов в ефира на „Здравей, България”.

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На въпрос дали очаква след решението на съда да бъдат заведени нови дела и да започнат още разследвания на лица, споменати по случая, бизнесменът беше категоричен: "Не, не очаквам. Защото тези, които повдигат обвиненията, са подчинени на Пепи Еврото. Те умишлено повдигат обвиненията по такъв начин, че да не могат да бъдат потвърдени от нито един съдебен състав. Убеден съм, че той все още диктува. Докато не се смени Висшият съдебен съвет, ще бъде господар на нашата прокуратура".

Златанов заяви, че е обиден фактът, че за "цялата тази история с отнетото от него злато и пари Петьо Еврото е осъден за документна измама и трябва да плати малко над 2500 евро". "Това показва, че в България прокурорите може да извършват каквито престъпления поискат и да останат безнаказани", подчерта той.

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Относно решението на Софийския градски съд той обясни, че на юристите от адвокатската кантора, който свършили огромна работа, за да подготвят цялата му искова молба по това дело - е присъдено обезщетение от 520 лева. "Това е сумата за шест години работа. Това е сумата, която съдът е преценил, че прокуратурата трябва да плати, за да мога аз да се разплатя с адвокатите по делото. Моята претенция е за 7 милиона евро", подчерта той.

Златанов разказа и за преживяното от него през 2019 година. "Моето малко дете се роди на 11 юли. На 17 юли, един ден след като беше изписано от родилното, нахлуха в дома ни, измъкнаха ме, взеха всичките ми автомобили, цялото ми злато и всички пари. Завзеха фабриката ми и ме вкараха в ареста. Жена ми, току-що родила, беше принудена да започне да тича навсякъде, за да се опитва да оправя нещата. Докато бях в ареста, изхвърлиха моята охрана от фабриката и превзеха предприятието с помощта на специализирани полицейски сили, които бяха изпратени от Петьо Еврото", спомня си той.

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И допълва: "Останах без бизнес, докато бях заключен зад решетките. След това съсипаха и здравето ми. Държаха ме 36 дни с уросепсис в ареста в "Банишора". Отслабнах до 68-69 килограма. Бях като ходещ скелет. Самият лекар в ареста ми казваше всеки ден: „Яворе, за теб всеки час е ценен. Не знам защо прокурорите те държат тук, вместо да ти позволят да се лекуваш, защото ние не можем да те лекуваме“. В крайна сметка, точно преди да умра, ме закараха в болница „Лозенец“, където д-р Борил Петров ми спаси живота. Но мъченията и натискът продължиха. Докато не получиха това, което искат - дяловете от бизнеса ми".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова