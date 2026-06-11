Жълт код е обявен за 16 области в четвъртък заради интензивни валежи и гръмотевици в Западна, Централна, Северна и Южна България. Засегнатите от предупреждението райони са София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, части от Монтана, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Смолян, Благоевград, Велико Търново и Кърджали.

Снимка: НИМХ

"Още днес, с приближаването на студен атмосферен фронт към страната, ще започне развитие на купесто-дъждовна облачност, от която ще паднат интензивни валежи. Очакваните количества не са безобидни - между 30 и 40 литра на квадратен метър в планинските райони. Тъй като процесът е добре изразен, той ще продължи и през нощта срещу петък". Това обясни в „Здравей, България” синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.

Жълт код за 16 области заради интензивни валежи и гръмотевици

В петък валежите ще обхванат цялата страна. Фронтът ще премине през България, а преди него ще се усилва южният и югозападният вятър, а след него - северозападният. "Най-вероятно в части от Южна България, както и в централните и източните райони на Северна България, ще се натрупат по-съществени количества валежи - основно в четвъртък и петък. В събота ще започнат да спират, а в западните райони още в петък почти няма да вали. Само в планините е възможно следобед отново да се развие конвективна облачност", подчерта синоптикът.

По думите ѝ през този сезон валежите обикновено се изливат в рамките на между един и шест часа. "Настоящият фронт не е особено бърз и ще остане активен и през нощта срещу петък. Именно тогава има голяма вероятност за по-интензивни и значителни явления", подчерта Стойчева.

Тя предупреди, че на места може да паднат локални градушки.

Очакваните максимални температури в четвъртък са между 28 и 33 градуса, по Черноморието - между 22 и 26 градуса, за София - около 28 градуса. В петък ще захладнее, като в част от страната температурите ще са около и под 20 градуса.

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Редактор: Станимира Шикова