Заложената сума представлява максимален лимит, а не автоматично планирано теглене на дълг. В предложения текст много ясно се казва, че това е до 3,8 милиарда. Така депутатът от „Прогресивна България“ и член на комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев коментира повишаването на тавана на държавния дълг до 3,8 млрд. евро.

Припомняме, че парламентът прие първо четене промени в т.нар. удължителен бюджет, с които се предвижда именно тази промяна в горния праг.

Белчев подчерта, че реалното усвояване зависи от нуждите и пазарните условия.

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: Най-вероятно ще се наложи теглене на нов дълг

По думите му бързото осигуряване на финансиране е важно заради очакваното покачване на лихвите: „След юли нещата ще станат много по-сложни и лихвите ще бъдат много по-високи, т.е. ние ще губим повече пари от тези лихви“.

Белчев представи конкретни ориентировъчни разчети за текущата ликвидност. „В момента нашият ликвиден кеш в БНБ е около 4,4 милиарда, а неприкосновеният резерв е около 2,4 милиарда. Остават около 2 милиарда“, обясни той.

Според него реалният разполагаем ресурс е значително по-малък след текущи плащания:

„В момента ликвидният кеш е около 1,3 милиарда“, посочи депутатът, като аргументира необходимостта от поддържане на буфер за месечни разходи от порядъка на милиарди евро.

Белчев описа ситуацията в публичните финанси като натрупващ се дългосрочен проблем. „Това е една снежна топка, която тръгна още от 2021 година и постоянно се увеличаваше“, заяви той, добавяйки, че задачата на институциите е да ограничат дефицита и инфлационния натиск.

По отношение на обсъжданите мерки за ограничаване на разходите, включително 10% съкращение в тези за персонал, Белчев потвърди, че процесът вече е в ход. „Това не е идея, а вече е спуснато към съответните министерства и учреждения“, каза той.

Той обаче подчерта, че реалните ефекти все още се анализират и тепърва ще се преценява къде и в какъв мащаб могат да се прилагат съкращения. Депутатът коментира и очакванията за реформи в публичния сектор, като заяви, че властта ще бъде по-смела и по-решителна. Затова ще започнат истински реформи, а не козметични.

Новият дълг: Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на до 3,8 млрд. евро

По думите му предстоящите промени неизбежно ще срещнат обществен отпор: „При всяка една неизгодна реформа това се е случвало и до момента - протестите винаги са възможни“.

Белчев потвърди, че е внесено предложение за замразяване на заплатите на депутатите.

По темата за военната помощ за Украйна Белчев направи разграничение между безвъзмездната помощ и търговските сделки. „Безвъзмездната помощ трябва да приключи, но останалата търговска дейност не смятам, че можем да ограничим“, заяви той.

Относно инфлацията и цените на горивата депутатът предупреди за възможно допълнително поскъпване. „Горивото е на стойности, каквито не помним. Оттук нататък всичко скача нагоре“, каза Белчев, като отбеляза, че процесите зависят от глобалната геополитическа среда.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова