Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург в четвъртък. Присъединяването към този фонд беше ратифицирано от Народното събрание на 20 май 2026 г. Това е естествено продължение на пълноправното членство на България в еврозоната и допълнително укрепва участието на страната в общата европейска финансова архитектура. Това съобщават от пресцентъра на Министерство на финансите.

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Донев ще участва и в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и в заседанието на Еврогрупата. Срещите ще се проведат в четвъртък и петък. Заместник-министър Методи Методиев също ще се включи в тях.

По време на заседанието на Съвета ЕКОФИН в рамките на Европейския семестър за 2026 г. Европейската комисия ще представи пролетния пакет, в който се предоставят икономически и фискални насоки на държавите членки.

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Министрите ще проведат политически дебат по Пакета за пазарна интеграция и надзор и ще одобрят измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Испания, Полша, Белгия, Португалия и Словакия.

По време на заседанието на Еврогрупата ще се обсъди макроикономическата и фискалната ситуация в еврозоната.

Редактор: Станимира Шикова