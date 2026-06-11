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Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем
Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Ангел Георгиев от „Възраждане“.
Предложението е на Софийска районна прокуратура и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд (СРС) от 24 април наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет. Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди.
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С решение на ЦИК Ангел Георгиев е обявен за народен представител и след полагането на клетва той придобива качеството на лице с имунитет.
Деянията, за които спрямо Ангел Георгиев е повдигнато обвинение с обвинителен акт, съставляват престъпления от общ характер. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред СРС може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител.
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