Ние сме инструмент, който да направи България мост между Изтока и Запада. Това каза водачът на листите на „Възраждане“ в Пловдив-град и Смолян Ангел Георгиев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му Иран е потенциален партньор на България, а също и приятелска държава, с която трябва да се развива сътрудничество. Той уточни, че тази позиция съвпада и с друга партийна - по отношение на Русия. „В момента външната ни политика е слугинаж, ориентирана към един партньор. Насочени сме към НАТО, не мисля, че волята на българския народ е да сме там, не е имало референдум по темата. Трябва да се пита българския народ по важните въпроси“, добави той.

Георгиев посочи, че войната в Близкия изток е предизвикана от Израел, а в нея са загинали множество граждани, включително 160 момичета от девическо училище. „Когато имаме невинни жертви от страните на Украйна и Израел, всички се фокусират върху тях. „Възраждане“ не дели хората. Изключително двулично е да не се обръща внимание на жертвите от Русия и Иран. Когато Израел реши, че някоя държава не му е удобна, директно се започва агресия, а Западът мълчи и не казва, че Иран е суверенна държава. Евроатлантическият свят се е капсулирал и иска да наложи нова „Желязна завеса“, за да ни показва историята едностранно. Организации като „Хизбула“ са създадени автоматично срещу израелската агресия, държавен тероризъм и геноцид“, смята кандидат-депутатът.

По думите му е необходимо повишение на военните разходи, но според „Възраждане“ целта би следвало да е българско производство за осигуряване на работни места. „Това е много по-различна концепция от идеята да купуваме нещо отнякъде. НАТО ни направи зависими от чужда отбрана и намали способностите си. Преди Алианса бяхме способни сами да пазим небето си. За да имаме силна държава и да се гледа българският национален интерес, избирателите да гласуват за „Възраждане“, призова Георгиев.

