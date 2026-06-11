Документите с искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на посолството на Сърбия у нас в сряда. Това потвърди правосъдният министър Николай Найденов.

„Всички материали, дадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по Конвенцията за екстрадиция", каза Найденов.

След като се оказа, че никой не иска да оглави НСлС, Найденов каза, че това донякъде е проблем, но все пак следствието не е „обезглавено”. „В момента тези функции по право се изпълняват от заместника на директора на Националната следствена служба по старшинство. Така че има кой да разписва документите чисто формално. Надявам се, че в рамките на откритата процедура Прокурорската колегия ще излъчи свой кандидат или поне такъв, който временно да поеме тази функция”, каза Найденов.

Пред журналисти той отговори и на въпроси за избора на нов ВСС. „В трите седмици, които парламентът даде за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно такива, които да бъдат обсъдени, за да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно следващата седмица ще има комисия в НС, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене”, каза Найденов.

Той очаква до края на този месец да бъдат приети промените в закона, за да да започне процедурата по избор на нов ВСС.

Редактор: Ина Григорова