Двама младежи са в критично състояние, след като автомобил с петима души на възраст 17 и 18 години падна от около 8 метра в река Майн.

Инцидентът е станал около 22:00 часа местно време в източното речно пристанище на германския финансов център, след сигнал на очевидец до службите за спешна помощ.

По първоначална информация колата се е насочила към пристанището по неизяснени причини, пробила е предпазната бариера, паднала е във водата и е потънала.

Трима от пътниците са успели сами да излязат на повърхността, докато други двама са били извадени от водолази на пожарната. Те са транспортирани до болница в критично състояние.

Автомобилът вече е изваден от реката, а причините за инцидента предстои да бъдат изяснени чрез експертиза.

Редактор: Цветина Петкова