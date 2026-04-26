Европейският шампион по вдигане на тежести до 94 кг Карлос Насар заяви при завръщането си в България, че представянето му на първенството в Батуми не е било най-доброто възможно, но го приема като част от подготовката за следващите големи цели.

Насар подчерта, че фокусът му вече е насочен към световното първенство в края на годината, където очаква значително по-високо ниво на конкуренция и съответно по-силни резултати.

Българският щангист определи европейското първенство като състезание, в което е действал „на по-ниски обороти“, тъй като не е бил в оптимална подготовка. По думите му това е било по-скоро междинен етап, отколкото пикова форма.

Историческа победа: Карлос Насар спечели четвърта европейска титла

Той благодари за подкрепата на спортното ръководство, като изрази уважение към присъствието на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и заместник-министъра Даниела Дашева, определяйки това като важен знак за отношението към националния отбор.

Насар коментира, че състезанието в Грузия не е било сред най-тежките в кариерата му, но е имало особености, включително по-ниско ниво на конкуренция в сравнение с очакваното.

Щангистът потвърди, че подготовката му продължава без пауза и още от следващата седмица започва тренировки, насочени към Световното първенство и Световната купа, които са важни и за олимпийската ранглиста.

По думите му успехите на младите български щангисти са знак за силно бъдеще на спорта в страната: „Докато България има такива млади и можещи хора, ще я има и страната ни“.

