Японска верига за суши постави нов световен рекорд на „Гинес“ за най-скъпата риба тон, продадена на търг, след като заплати 510,3 милиона йени (3,2 милиона долара) на първия търг през 2026 г.

Червеноперният тон, тежащ 243 килограма, е бил уловен край Ома в североизточната префектура Аомори, предаде базираната в Токио агенция „Киодо Нюз“.

Какви са задълженията на бъдещата гейша

Спечелената оферта е най-високата, откакто са налице сравними данни от 1999 г. Най-високата оферта на годишния търг през 2025 г. беше 270 милиона йени (1,7 милиона долара).

Това е вторият рекорд в „Гинес“ за оператора, който беше признат за червения тон, закупен за 155,4 милиона йени (980 000 долара) на първия търг през 2013 г.

Южна Австралия ще забрани използването на пластмасови контейнери за соев сос

Първият търг за годината се превърна в традиция сред японските участници, които го възприемат като източник на късмет и възможност за ресторантите да се възползват от публичността.

Наблюдаването на ранните сутрешни търгове за риба тон от наблюдателната площадка на пазара също е голяма туристическа атракция.

Редактор: Никола Тунев