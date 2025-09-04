Популярните пластмасови опаковки за соев сос с формата на малки рибки може съвсем скоро да останат в историята. От началото на септември се предвижда малките контейнери, които най-често потребителите срещат в пакетите със суши за вкъщи, да бъдат постепенно премахнати.

Предложението ще се реализира в Южна Австралия, като по този начин щатът ще се превърне в първото място по света, където употребата на този вид опаковки е преустановена. Мярката е част от широкообхватна кампания за намаляване на пластмасата за еднократна употреба.

Актуалният закон за опазване на околната среда в страната датира от септември 2023 г., като текстовете забраняваха употреба на торбичките за пазаруване от супермаркети, пластмасовите сламки, приборите за хранене, бъркалките за напитки, както и други продукти, съдържащи палстмаса, каквито са и клечките за уши.

Новите правила ще обхванат и стикерите за плодове и зеленчуци, както и предварително опакованите съдове, използвани за доставка на храна за вкъщи.

Опаковките за сос във формата на рибки са изобретени в Япония през 50-те години на миналия век и първоначално са били изработвани от стъкло или керамика. Според експерти обаче модерните им пластмасови вариации често са твърде малки, за да бъдат преработени на машина за рециклиране и по този начин се превръщат в отпадък, като често замърсяват природата при изхвърляне на неподходящи за целта места.

Забрана за пластмасови чинии и прибори за хранене за еднократна употреба, както и за някои съдове, изработени от полистрен, е в сила в Англия от октомври 2023 г. Според властите въведените забрани и таксите за пластмасови торбички са довели до спад в продажбите на тези категории продукти с до 97%.

Подобни действия са предприети в Шотландия и Уелс.

Редактор: Цветисиана Костова