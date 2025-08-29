България е сред държавите в Европейския съюз с най-нисък дял на използване на материали в рамките на кръговата икономика. Според последните проучвания на Евростат , страната отчита 4,9% използвани рециклирани материали през 2023 г., при средно 11,8 на сто за ЕС.

Сред индикаторите, които отчитат количествата използвани рециклирани материали, е т. нар. "кръгов показател". С помощта на този индекс се измерва дела на материали, възстановени и върнати обратно в икономиката, спрямо общото материално потребление.

Той е ключов индикатор за напредъка по целите на устойчивото развитие на ООН, по-конкретно в направление "Отговорно потребление и производство".

За периода от 2008 до 2023 г. делът на кръговото използване на материали в ЕС е нараснал от 9,1 на сто до 11,8 на сто. През последните години обаче показателят се задържа почти без промяна. Целта, заложена от ЕС, е до 2030 г. използването на материали от отпадъци да се удвои спрямо равнището от 2020 г. и да достигне 22,4 на сто.

Сред отделните държави от ЕС най-висок дял на използване на рециклирани материали е отчетен в Нидерландия – 30,6 на сто. Следват Италия с 20,8 на сто и Малта с 19,8 на сто.

Най-ниските регистрирани стойност са в:

► Румъния - 1,3%;

► Ирландия - 2,3%;

► Финландия - 2,4%.

