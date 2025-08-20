Унищожени местообитания, бракониерство и замърсени води години наред поставят под сериозна заплаха морските костенурки по бреговете на Западна Африка. В малко крайбрежно градче в южната част на Бенин обаче местни природозащитници водят неуморна битка за тяхното опазване.

Доброволци и експерти патрулират по плажовете нощем, за да пазят гнездящите костенурки.

„Снощи имахме късмет да открием костенурка, дошла да снесе яйцата си. За съжаление, пристигнахме малко късно, но останахме, за да се уверим, че ще се върне безопасно в океана“, разказват от екипа.

Пет от седемте известни вида морски костенурки в света използват западноафриканските плажове за гнездене и хранене. Въпреки това, техните популации в Бенин намаляват драстично през последните две десетилетия.

„Рибарите започнаха да ловят костенурките за храна и да събират яйцата им. В един момент почти не останаха животни, които да се връщат да гнездят“, споделят местните защитници.

Нови заплахи – пластмаса и климатични промени

Експертите предупреждават, че опасностите не се изчерпват с бракониерството. Унищожаването на местообитания, замърсяването с пластмаса и климатичните промени влошават ситуацията. Повишаването на температурите например нарушава баланса между половете на новоизлюпените костенурки и затруднява успешното размножаване.

Въпреки трудностите, днес все повече костенурки се завръщат на местата, където са се излюпили. „Малките костенурки, които пуснахме на свобода преди 10-15 години, вероятно сега се връщат да снасят яйца. Това ни дава надежда“, казват защитниците.

Докато нощем екипите пазят плажовете, през деня доброволци почистват крайбрежието от пластмасови отпадъци. В местния резерват пък ранените животни получават медицинска грижа, за да могат отново да бъдат пуснати в океана.

